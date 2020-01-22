Süpermarket zinciri olan Sainsbury's, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri olan Sainsbury's, yeni iş kesintilerinde yüzlerce işten çıkarma yapacağını duyurdu. Dev süpermarket zinciri kesintilerin büyük ölçüde 2016'da satın aldığı Argos'un satın alınmasından dolayı, işletme entegrasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Metro.co.uk'in haberine göre Sainsbury's'te toplamda 178 bin kişi çalışıyor. Süpermarkette ticari, perakende, finans, teknoloji, insan kaynakları gibi departmanların Argos'a ve Sainsbury's'e daha da entegre etme planları olduğu belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Mart ayından beri üst düzey konumundaki çalışan sayısı 5'te bir düzeyinde azalmıştı. Daha önceden de şirket, 500 milyon sterlinlik bir tasarruf planı olduğunu açıklamıştı. Şirket tam olarak kaç kişinin işini kaybedeceğini söylemeyi reddetti ancak tahminler yüzlerce kişinin işten çıkarılacağı yönünde.

ASDA İLE BİRLEŞMESİNE ONAY ÇIKMAMIŞTI

2018 yılının Nisan ayında Sainbury's, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu. Ancak İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere'nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ve Asda'nın birleşmesine onay verilmediğini açıklamıştı.