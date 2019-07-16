16.07.2019 15:19
Haberler» Dünya» Haber
BBC

Süpermarkette deterjan paketlerinden kokain çıktı

Süpermarkette deterjan paketlerinden kokain çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir süpermarkette satılan toz deterjan paketlerinin içinden kokain çıktı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir süpermarkette satılan toz deterjan paketlerinin içinden kokain çıktı.

Ermelino Matarazzo semtindeki süpermarkette en az 80 kilo kokain bulundu.

Sao Paulo polisi Twitter mesajında kokainlerin fotoğrafını "Caddelerimizi suçlulardan temizliyoruz" notuyla paylaştı.

Polis yetkilileri süpermarketin uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğuna ve kokainli deterjan paketlerinin raflara yanlışlıkla konulduğuna inanıyor.

Bir müşteri kokaini süpermarkete iade edip parasını almaya çalışırken, başka bir müşteri elindeki paketle polis karakoluna gitti.

Polisin açıklamasına göre baskın sırasında süpermarket çalışanlara raflara yeni kokainli deterjan paketlerini diziyordu. Bu kişilerin polisi görünce kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak üçü market çalışanı dört kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilisi, Olivio Gomes Lira, Guardian gazetesine "Daha önce böyle bir şeye rastlamamıştım. İlk kez deterjanda kokain bulduk" dedi.

BBC
Sao Paulo, Brezilya, Polis, Dünya

Son Dakika Haberleri
17:41   Trump: Benim ırkçı bir yanım yok
17:22   Fransız bakan de Rugy 'ıstakoz skandalı' sonrası istifa etti
17:22   Amazon işçileri indirim kampanyası sırasında greve gitti
16:52   Kılıçdaroğlu: 251 şehidin kanının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlatılması lazım
16:22   Ne kadın ne erkek: İkili cinsiyet sistemi dışındakiler için düşük dozda hormon tedavisi
15:52   İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı
15:49   Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir