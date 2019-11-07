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Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı

Süpersonik araç Bloodhound, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki hız testini geçerek saatte 806 kilometre hızla dünya rekoru kırdı.

07.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:58 Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı
Süpersonik araç Bloodhound, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki hız testini geçerek saatte 806 kilometre hızla dünya rekoru kırdı.
Andy Green kontrolündeki araç Kalahari Çölü'nde yaptığı hız denemesinin 8'incisinde hedeflenen hız sınırını aştı ve yeni bir rekora imza attı.
Bloodhound LSR ekibi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, geçen hafta yapılan denemede hasar gören aracın tamir edildiği ve yeni denemenin başarılı olduğu belirtildi.
Geçen hafta Bloodhound ile saatte 643 kilometre hızla yapılan denemede aracın kaportası hasar görmüştü.

Güney Afrika, Teknoloji

Kaynak: AA

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