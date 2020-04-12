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Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı

Süperstar Ajda Pekkan, evinde yaptığı sporun ardından kek yaptığı anları paylaşarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

12.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:14
Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı
Süperstar Ajda Pekkan, evinde yaptığı sporun ardından kek yaptığı anları paylaşarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yetkililer vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yaparak, insan hareketliliğini en aza indirerek virüsün yayılması engellemek için çaba sarf etmeye devam ediyor. Bazı ünlüler sosyal medya hesaplarından mini konserler verirken, bazıları ise evde yaptıklarını anlatıp hayranlarıyla buluşarak kampanyaya destek veriyor. Sosyal medya hesabından evdeki sporu ve kek yaptığı anları paylaşan süperstar Ajda Pekkan'da, 'Evde Kal' çağrısı yaparak, "Sizlere sevgilerimi yolluyorum, ne olur sıkmayın canınız sadece evde kalın hep beraber diyalog kuralım. Bize en iyi gelecek ilaç bizlerin birbirine olan sevgisi, onu hiç ihmal etmeyelim, sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ajda Pekkan, Evde Kal, Güncel
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