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Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket

Süperstar Ajda Pekkan, Üsküdar Belediyesinin hizmete açtığı ve down sendromlu vatandaşların çalıştığı ikinci Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

06.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket
Süperstar Ajda Pekkan, Belediyesinin hizmete açtığı ve down sendromlu vatandaşların çalıştığı ikinci Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Down sendromlu gençlerin Ajda Pekkan ile beraber şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Down sendromu farkındalığını artırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi hizmete açıldı. Yeni açılan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden Pekkan, down sendromlu gençlerle sohbet ederek, birlikte şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, ünlü sanatçıya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı.
Down sendromlu gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Süperstar Ajda Pekkan, "Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel. Toplumumuzun sosyal sorumluluklar projelerinde duyarlı olmasını arzu ediyorum. Toplumuzun duyarlı ama insanların bazen ulaşamadığı, erişemeyeceği sorunlar, zamanlar oluyor. Bu sorumluluklar misyon olarak bize düştüğü için son derece önemli, biz de topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bu mesajları topluma verebiliyor isek ne mutlu bizlere. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek, ülkemizi temsil etmek yeterli değil. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli" diye konuştu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Biz Üsküdar'da bu özel mekanda sadece down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın çalıştığı özel bir mekan. Sizin gibi toplumun önde olan isimlerinin bu kardeşlerimizi ziyaret etmesi, onların yanında olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Sanatçıların sosyal sorumluluk konusunda topluma vereceği önemli bir mesajdır. Bu güzel programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız diye konuştu.
(Aykut Zor/İHA)

Ajda Pekkan, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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