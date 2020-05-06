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Süphan Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar, ekipleri harekete geçirdi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Süphan Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Süphan Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar, ekipleri harekete geçirdi
06.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:52
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Süphan Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Süphan Gölü kıyısında çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, bölgede su ve balıklardan aldıkları numuneleri inceledi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, balıkların yaklaşık 20 gün önce toplu olarak öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.
Göl suyunda herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve ekiplerimizle alanda incelemede bulunduk. Analizlerde göldeki su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde kimyasal atıkların olmadığı belirlendi. Suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Kentteki bazı göllerde zaman zaman su sıcaklığındaki ani değişiklikler oksijen seviyesini düşürüyor, bu da balık ölümlerine sebep oluyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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