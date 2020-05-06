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Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde, kıyıya vuran ve 20 gün önce öldüğü tahmin edilen balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

06.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:13
VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde, kıyıya vuran ve 20 gün önce öldüğü tahmin edilen balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan analizlerde su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı belirtilirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.
Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde balık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Dr. Öğrt. Üyesi Ataman Altuğ Atıc, personel ile birlikte bölgeye gitti. Araçlarla belli bir noktaya kadar giden ekiler, Süphan Gölü'ne ulaşmak için 5 kilometre karlı dağlarda yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu yolculğun ardından göle ulaşan ekipler, inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde göl çevresinde çok sayıda balık iskeletinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Süphan Gölü'ne analizler yaptı. Yapılan analizlerde göldeki su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı belirlendi.
'ZAMAN ZAMAN KENTTEKİ BAZI GÖLLERDE BU TÜR BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR'
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi. Demir, suda yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirterek, Daha önce suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle hasar gören balıkların ölümünün gerçekleştiği tespit ettik. Zaman zaman kentteki bazı göllerde bu tür balık ölümleri yaşanıyor dedi. Süphan Gölü’nde tedirgin eden ’balık’ ölümleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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