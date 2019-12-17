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Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

17.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:34Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye ilçesi Gazlıgöl kasabasında M.A.B., F.S., S.A., S.T., C.T. ve R.S. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 2 ayrı poşet içerisinde toplam 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Yakalan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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