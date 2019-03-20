20 Mart 2019, 15:53
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Şüphe Üzerine Durdurulan Araç 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

Şüphe Üzerine Durdurulan Araç 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki şüphelinin üzerinde 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki şüphelinin üzerinde 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Mart 2019 günü Güroymak ilçesinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçtaki iki şüphelinin üzerinde toplamda 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirilirken, adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi. - BİTLİS Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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