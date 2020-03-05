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Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı
'nın ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine plakaları belirtilmeyen 2 otomobilli durdurdu. Arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabancayla bunlara ait 12 adet mermi ele geçirirken, araçlarda bulunan E.Ç. ve Ç.Ş. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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5.03.2020 18:12:05