16 Şubat 2019, 14:19
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Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Kalaşnikof Marka Silah Ele Geçirildi

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Kalaşnikof Marka Silah Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında kalaşnikof marka silah yakaladı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında kalaşnikof marka silah yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma birimleri Ankara- Kayseri karayolu üzerinde uygulama yaptı. Akpınar ilçesi Çiftlik ağa mevkinde gerçekleştirilen uygulamada M.K.'nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait 1 şarjör, 30 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA


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