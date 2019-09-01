Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı

Kuşadası'nda KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan, ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı.

01.09.2019 20:41 Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı
Kuşadası'nda KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan, ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, Suleyman Demirel Bulvarı üzerinde içinde bir kişi bulunan bir aracı durdurdu. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü M.K.(24), gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:11   Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı: 2 yaralı
00:02   Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
00:01   5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu
23:54   Esenyurt'ta yolun karşısına geçen yaşlı kadına otomobil böyle çarptı
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını
23:41   Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...