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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

07.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:03Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 35 gram metamfetamin (ateşbuz) maddesi ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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