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Şüphe üzerine durdurulan kamyondan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan uyuşturucu çıktı
08.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:19
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Uyuşturucuyu saklandığı gizli bölmede Volta isimli narkotik köpeği buldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı 8. JASAT Merkez Karakol Komutanlığı, Salihli'ye bağlı Karayahşi Mahallesi yolu üzerine oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

Uyuşturucuyu 'Volta' buldu

Narkotik köpeği Volta eşliğinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 6 adet fişek, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 5 adet aparat ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada kamyonda bulunan şüpheliler Rıfat Işık (35) ve Mikail Demir (44), gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haber
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