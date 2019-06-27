27.06.2019 09:31
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Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo 950 gram esrar bulundu, sürücü cezaevine gönderildi.

Adana 'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo 950 gram esrar bulundu, sürücü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, merkez Yüreğir ilçesinde yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Atak" ile arama yaptı.
Köpeğin, aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşete sarılı üç bidonda 3 kilo 950 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İsmail Ç. (40), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kaynak: AA
Narkotik , Adana , Güncel

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