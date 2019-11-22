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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı

Adana'da koltuk ve bagajında 180 şişe sahte içki ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

22.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08
'da koltuk ve bagajında 180 şişe sahte içki ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus timleri, şüphelendikleri 01 F 5078 plakalı otomobili takibe alıp, ilçesi Asri Mezarlığı kavşağında durdurdu.
Yapılan aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 180 şişe sahte rakı bulundu.
Bunun üzerine aracın sürücüsü U.A, verilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ele geçirilen sahte rakılara imha edilmek üzere el konuldu.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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