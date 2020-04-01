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Şüphe üzerine durduruldu, uyuşturucu hap bulundu

Konya'da Narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 790 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Şüphe üzerine durduruldu, uyuşturucu hap bulundu
Konya 'da Narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 790 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı takibe alarak kontrollü olarak durdurdu. Durdurulan araçta kokuya duyarlı narkotik köpeği arama yaptı. Yapılan arama sonrasında sürücü koltuğunun altına gizlenmiş halde 790 adet hap ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi ise ifadeleri alınması için Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Konya, 3. Sayfa
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