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Şüphe üzerine durduruldu, üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şahsın üzerinde 55 gram Mefamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

23.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:44 Şüphe üzerine durduruldu, üzerinde uyuşturucu madde çıktı
'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şahsın üzerinde 55 gram Mefamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar esnasında İstiklal Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta içerisinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında 55.42 gram Metamfetamin adlı Narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göztepe Mahallesinde yapılan şok uygulamada, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar olarak aranan ve hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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