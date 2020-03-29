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Şüphe üzerine fırına mühür vurulmuştu: Test sonucu negatif çıktı

Bahçelievler'de bir fırın çalışanının yurt dışından gelen yakını yeni tip korona virüs karantina süresine uymadığı gerekçesiyle mühür vurulan fırın, çalışanın test sonucu negatif çıkınca ve karantina süresi dolunca yeniden açıldı.

29.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:20
Şüphe üzerine fırına mühür vurulmuştu: Test sonucu negatif çıktı
Bahçelievler 'de bir fırın çalışanının yurt dışından gelen yakını yeni tip korona virüs karantina süresine uymadığı gerekçesiyle mühür vurulan fırın, çalışanın test sonucu negatif çıkınca ve karantina süresi dolunca yeniden açıldı. Fırın sahibi ise yaşanılanlardan ötürü üzgün olduğunu ifade ederek, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi.
Bahçelievler'de, bir çalışanının yakını İspanya 'dan gelen ve korona virüs karantina kurallarına uymadığı iddia edilen fırın, test sonuçları çıkarılana kadar mühürlenmişti. Fırın çalışanının test sonucunun negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından mühürlenen fırın yeniden hizmete açıldı. Fırının sahibi Hasan Girgin ise 9 yıldır Bahçelievler'de fırın işletmeciliğini yaptığını ifade ederek, yaşanılanlardan ötürü üzgün olduğunu ifade etti. Girgin, mağduriyetini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Çıkan haberlerin ardından maddi ve manevi olarak zedelendiğini söyleyen Girgin, ticari imajının da zarara uğradığını belirtti.
"TİCARİ OLARAK İMAJ KAYBINA UĞRADIM"
Çıkan haberlerin üzerine mağduriyetini belirten fırın sahibi Hasan Girgin, "Part time çalışan bir personelimin kızı İspanya'dan gelmişti. Kendisine Türkiye'ye geldiği zaman test yapılıp evde izole olması gerektiği söylenmiş. Zaten ben kızımızı tanımıyorum çalışanımın kızı, 2 kez test yaptırmışlar. 2'si de negatif çıkmış. Daha sonra işletmem hakkında ilçe sağlığa şikayet gitmiş. Bunun üzerine fırınımı kapatmamı söylediler ben de kapattım. Ticari olarak imaj kaybına uğradım. Benim kızım olduğu yazılmış, çalışanımın kızı ben tanımıyorum. Olay farklı yansıdı ister istemez de insanlar şüpheye düştü. Mağdurum, maddi kayıptan vazgeçtim manevi olarak kaybım var" dedi.
"ARKADAŞLAR TEMİZLİĞE ÇOK DİKKAT EDİYORLAR"
Yıllardır Girgin ile yan yana komşu olduğunu söyleyen market sahibi İsmail Hakkı ise, "Arkadaşlar temizliğe çok dikkat ediyorlar. Herkes temizliğine dikkat ediyor. Bence bu olayda iftira atıldı. Asılsız bir haber yapılmış. Mahallelilerden iftira olduğunu söyleyenler de var şüphe ile yaklaşanlar da dolayısıyla durum bu oldu. Bu hastalık öyle bir anlatıldı ki bize herkes korkuyor. Kendisinden belki de daha çok üzülüyorum. Çünkü ben kendisini çok iyi tanıyorum. Fırını da biliyorum" diye konuştu.
(İslim Esra Çobanoğlu - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, İspanya, Güncel

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