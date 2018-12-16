Şüphelenilen Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Isparta
'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özkanlar Kavşağı mevkisinde durumundan şüphe ettiği bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Otomobil ve içerisindeki S.N, M.A.A, ve O.A'nın üzerlerinde yapılan aramada, 6 gram eroin ve 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Isparta
16 Aralık 2018 Pazar 16:24