Şüphelenilen Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Bursa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde farklı türlerde 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu getirileceği yönünde elde edilen istihbarat üzerine üzerine şüphelendikleri otomobili durdu.
Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanmış 750 gram metamfetamin ile 900 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.
Olayla ilgili N.H.Ç, F.U. ve E.B. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:00