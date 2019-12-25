Haberler » Güncel » Şüpheli araç polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Haber

Şüpheli araç polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otomobiliyle ekip otosuna çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

25.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08 Şüpheli araç polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
'nin ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otomobiliyle ekip otosuna çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, gece saatlerinde şüphelendikleri 34 LJ 9194 plakalı otomobili kontrol etmek istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Şüpheli araç, Barış Mahallesi Güney Yanyol 1802. Sokak'ta ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekip otosundaki komiser yardımcısı B.T ve sürücü E.A ile otomobildeki Sefa K. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli otomobilde bulunan Merve K. de gözaltına alındı. Sahte kullanıldığı belirlenen araçta, gerçek plaka bulundu.
Polisin ulaştığı otomobilin sahibi İsmail U'nun, otomobili arkadaşı Sefa K'ya emanet verdiğini, olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin 16 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Barış Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:37   İzmir resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor - Haber
10:36   Şahika Ercümen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:31   19 Mayıs Belediyesi çevre temizliğini sürdürüyor - Haber
10:30   Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Haber
10:30   Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:38:34