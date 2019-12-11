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Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Edirne'de, şüphe üzerine takibe aldıkları otomobille, polis aracının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

11.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:24Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı
'de, şüphe üzerine takibe aldıkları otomobille, polis aracının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis ekibi, merkez Babademirtaş Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Otomobil sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Merkez, Çavuşbey Mahallesi'ne kadar süren kovalamacada şüpheli araç ile polis aracı çarpıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili şüpheli araçta bulunan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı. - EDİRNE

Edirne, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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