Şüpheli Aracı Takip Eden Polisler Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Sancaktepe
'de şüpheli aracı takip eden polis ekip otosunun minibüsle çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı. Polis
ekipleri, gelen ihbar üzerine şüpheli bir otomobili takibe aldı. Takip sırasında polislerin bulunduğu araçla Yaşar
Ç'nin kullandığı 34 JZ 5429 plakalı minibüs, Meclis Mahallesi'nde Şener ve Ali Özdemir
sokaklarının kesişiminde çarpıştı.
Kazada ismi belirtilmeyen bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralıyla yakından ilgilenen vatandaşlar, üşümemesi için kıyafetlerini onun üzerine örttü.
Yaralı polis memuru, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sancaktepe,Polis
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:51