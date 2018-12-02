Şüpheli Aracın Bagajında Kaçak Sigara Bulundu

Kars
'ta şüpheli olarak değerlendirilerek arama yapılan aracın bagajında, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Iğdır
'dan Kars'a kaçak sigara getirileceği yönünde elde edilen istihbarat doğrultusunda uygulama yaptı.
Kars- Digor
Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada, şüpheli olarak değerlendirilen araç durdurularak arama yapıldı.
Aramada, aracın bagaj kısmında 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araç
sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Iğdır,Kars
02 Aralık 2018 Pazar 15:47