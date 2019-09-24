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Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı

ERZURUM'da jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta, koltuk arasına gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi.

24.09.2019 17:21Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı
ERZURUM'da jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta, koltuk arasına gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi.
Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen bir araçta tarihi eser bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Jandarma 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Aramada aracın arka koltukları arasında oluşturulan bölmeye  gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke bulundu. Altın sikkeler, Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Pasinler, Jandarma, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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