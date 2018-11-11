Şüpheli Araçlardan Tabanca ve Pompalı Tüfek Çıktı

Adana
'da polisin yaptığı denetimlerde iki araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs
Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin durumundan şüphelenip arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki biri kadın 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis
Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Öte yandan PTT
Evleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, pompalı tüfekle bir olaya karıştığı için Fatih
Polis Merkezine teslim edildi. - ADANA
Yüreğir,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 10:23