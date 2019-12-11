Haberler » 3. Sayfa » Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi - Haberler

Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli olarak durdurulan araçlarda tüfekler ve tabancalar ele geçirildi.

11.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:43Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi
İl Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli olarak durdurulan araçlarda tüfekler ve tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçlarda arama yaptı. Şüpheli araçlarda yapılan incelemelerde 1 ayda toplam 8 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Tabanca ve tüfeklere el konulurken konuyla alakalı olarak 9 kişi jandarma karakoluna götürülerek burada haklarında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48 CHP'den "Kanal İstanbul Projesi" açıklaması - Haberler
12:46 Atatürk'ün etkilenip okul müfredatına koyduğu Finlandiya'nın başarı hikayesi - Haberler
12:45 Burdur'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
12:44 Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis - Haberler
12:43 Türk Hal Müziği sanatçısı kıraathanede kalbine yenik düştü - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
10:57 Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye! - Haberler
11.12.2019 12:58:12