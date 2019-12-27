Şüpheli araçları durduran polis çok sayıda silah ele geçirdi

Sancaktepe , Kadıköy ve Ataşehir'de aynı gün şüphe üzerine durdurulan araç ve kişileri arayan polis, birçok ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Polis kamerasına yansıyan bir görüntüde ise, şüphelinin araç konsoluna sakladığı silahı, yer aldı.Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Uysal Caddesi'nde 12 Aralık günü silah sesleri duyulması üzerine vatandaşlar seslerin duyulduğu caddeye polis çağırdı. Polis ekipleri, Hasan A. isimli bir kişinin elindeki pompalı tüfeği fark ederek durdurdu. Polis, Hasan A.(36) ve yanındaki Eren Ç.(26)'yi gözaltına alırken, pompalı tüfek ile mermilerine el koydu. Yakalanan 2 şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda ise kalaşnikof mermisi, 6 tabanca mermisi ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli Hasan A. ve Eren Ç., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest kaldılar.

Aynı gün Kadıköy, Fikirtepe'deki Yumurtacı Abdibey Caddesi'nde bir aracı şüphe üzerine durduran polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi. Araçta bulunan Hakan Ö.(34) ise gözaltına alındı. Şüpheli Hakan Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ataşehir'de ise polis ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi, Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde bir aracı şüphelenerek durdurdu ve araçtaki şüphelilere kimlik kontrolü yaptı. Araçtaki şüphelilerden Murat K.'nın kasten öldürme, kasten yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma ve 2 resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu anlaşılırken, Oktay K.(40)'nın 3 taksirli yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu belirlendi. Araçtaki diğer kişilerden Eyüp Ç.(37)'nin taksirli yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, M.(32)'nin ise 29 oto hırsızlığı, kasten yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Uğur K.(39)'nın ise "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" arandığı tespit edildi. Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve 32 mermi ele geçirdi.

Şüpheliler, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat K., Oktay K., Eyüp Ç. ve Burak M. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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