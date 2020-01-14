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Şüpheli araçta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilden bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:30Şüpheli araçta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi
'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilden bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralar muhafaza altına alınırken konuyla ilgili H.K., isimli kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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