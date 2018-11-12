Şüpheli Araçta Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ünye
'de, trafik ekiplerince durumundan şüphelenen otomobil içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan trafik ekipleri, şüpheli görülen E.Y. (32) yönetimindeki 34 UP 4622 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından kaçtı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Çamurlu Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Ünye
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:03