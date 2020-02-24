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Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan aracın güneşliğinde ve kapı cebinde uyuşturucu, koltuk ve diğer kapı cebinde de silah ele geçirildi.

24.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da şüphe üzerine durdurulan aracın güneşliğinde ve kapı cebinde uyuşturucu, koltuk ve diğer kapı cebinde de silah ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Şelale Caddesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada şoför koltuğunun üzerindeki güneşlik içerisinde kağıda sarılı 0,86 gram macun esrar maddesi, sol ön kapı cebinde kağıda sarılı 0,83 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, sağ ön kapı cebinde 1 adet ruhsatsız tabanca, sol arka koltukta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan O.Y, E.D. ve A.Y. gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla ilgili olarak O.Y. ve E.D. hakkında ayrıca "6136 SKM" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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