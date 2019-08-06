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Şüpheli araçtaki kadınların üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 3 kadının üzerinde yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

06.08.2019 17:21 Şüpheli araçtaki kadınların üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 3 kadının üzerinde yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, kontrol amaçlı durdurulan bir araçta seyahat eden 3 kadından şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüphelilerin çantalarında yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 1 kilo 11 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan 3 bayan şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yakalanan şüpheli bayanlardan biri tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, 2 bayan ise serbest bırakılmıştır" denildi. - BİTLİS

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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