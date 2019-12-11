Haberler » 3. Sayfa » Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı - Haberler

Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan 35 adet çalıntı koyun çıktı.

11.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:29Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı
'nın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan 35 adet çalıntı koyun çıktı.

Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, devriye gezdiği sırada şüphelendikleri 45 VK 721 plakalı aracı Mahallesi'nde durdurdu. Jandarma ekipleri araçta 35 menşesiz koyun tespit ederken araçta bulunan şüpheliler R.K. (39), H.K. (35) ve Y.D.'yi (44) gözaltına alındı. Menşesiz koyunların nereden çalındığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, koyunların kulak numaralarını sorgulattı. Yapılan sorgulamada koyunların Turgutlu ilçesinde yaşayan Muharrem Öner Duman'a (33) ait olduğu tespit edildi.

Koyunlar Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte sahibine teslim edildi. - MANİSA

Durasıllı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü - Haberler
13:01 Merriam-Webster'a göre yılın kelimesi cinsiyet bildirmeyen 'onlar' zamiri - Haberler
12:59 Atatürk Müzesi'ni 48 bin kişi gezdi - Haberler
12:59 Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Haberler
12:57 Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
10:57 Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye! - Haberler
11.12.2019 13:05:23