Haberler » 3. Sayfa » Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 536 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:50Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 536 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 538 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan T.Ö.K. ve A.B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.B. ve T.Ö.K., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:06:51