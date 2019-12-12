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Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durdurulan bir araçtan bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:51Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durdurulan bir araçtan bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el konulurken konuyla alakalı olarak araç sürücüsü G.S., isimli kişi hakkında işlem yapıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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