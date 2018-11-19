Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durduğu otomobilde satışa hazır halde paketlenmiş 200 gram esrar, hassas terazi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Alanya İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Okurcalar
Mahallesi'nde durumundan şüphe duydukları 07 N 3564 otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, satışa hazır halde paketmiş 200 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirirken sürücü Oktay T.'i gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Alanya,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:37