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Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.

19.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:36
Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi
Adıyaman 'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken otomobil sürücüsü M.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

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