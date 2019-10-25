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Şüpheli bavul endişe yarattı

Şüpheli bavul endişe yarattıHAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı.

25.10.2019 20:24
Şüpheli bavul endişe yarattı
HAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından bomba imha uzmanınca patlatılan bavuldan kıyafet çıktı.
Hakkari'de, akşam saatlerinde, çevre yolundaki Hakkari Devlet Hastanesi yakınında, sokak ortasında bavul görenler, endişelenip durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu, fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bavuldan kıyafetlerin çıkması üzerine çevredekiler rahat bir nefes aldı. Bavulun sahibini bulunması için çalışma başlatıldı.
Şüpheli bavul endişe yarattı

Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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