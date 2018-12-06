Şüpheli bavullardan 17 kilogram skunk çıktı

Şüpheli bavullardan 17 kilogram skunk çıktıAraçlar arası aktarım yaparken yakalandılar
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da araçtan başka bir araca taşınan bavul ve çantalar polisi şüphelendirdi. Harekete geçen polis ekipleri, çantalarda 17 kilogram uyuşturucu maddesi skunk ele geçirdi. araçta 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik
şube ekipleri dün gece saatlerinde, Tekirdağ İstanbul
yolu çevre yolu üzerinde bir otomobilden diğer bir otomobile bazı çantaların taşındığını belirledi. Durumdan oldukça şüphelenen polis ekipleri hemen harekete geçerek, araçlar arası aktarım yapılan her iki aracı takibe aldılar.Takip sonucu İstanbul yolu TOKİ kavşağı yakınlarında durdurulan araçların birisinde yapılan incelemede, plastik torbada preslenmiş halde, 17 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçlarda bulunan birisi yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul,Polis,Tekirdağ
06 Aralık 2018 Perşembe 18:15