Haberler» Güncel» Haber

Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

28.08.2019 15:45
Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarında asılı çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otobüs duraklarının da bulunduğu bulvarı, araç ve yaya geçişine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Patlamayla birlikte parçalanan ve okulun bahçesine düşen çanta, ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Olayın ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı.
Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Atatürk Bulvarı, Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14   Perge antik kenti yakınında orman yangını (2) - yeniden
18:14   "Rusya'daki nükleer patlama reaktör kaynaklı olabilir"
18:13   Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' konulu fotoğraf sergisi
18:13   Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
18:12   Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret
18:10   Ankara Kuzeykent için TOKİ kura çekimleri yapıldı
18:10   "2020'nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"