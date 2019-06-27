27.06.2019 20:31
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Şüpheli çanta polisi harekete geçirdi

Şüpheli çanta polisi harekete geçirdiKAYSERİ - Kayseri'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.

Şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
KAYSERİ - Kayseri 'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde otobüs durakları yakınına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şeritle yolu yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonrasında ise olay yerine çantanın sahibi olduğunu söyleyen bir kadın şahsın gelmesiyle çanta kontrol edildi. Yapılan kontrollerden sonra içinde herhangi olumsuz bir şey bulunmayan çanta sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı.Şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
Kaynak: İHA
Melikgazi , Polis , Kayseri , 3. Sayfa

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