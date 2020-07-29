Şüpheli çanta tam patlatılacakken sahibi geldi

Bilecik'te bir bankanın ön camının önünde unutulan kadın çantası kısa süreli paniğe neden oldu. Banka boşaltıldı, kentin en yoğun caddesi güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesinin ön cephe camının önünde uzun süre duran kadın çantasını gören banka görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler banka çevresi ve cadde üzerinde geniş çaplı önlem aldı. Bölge ayrıca güvenlik şeridi ile çevirdi. Banka şubesi boşaltılırken, olay yerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanı geldi. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan ekipler, olay yerine koşa koşa gelen bir kadını gördü. Çantanın sahibi olduğunu söyleyen kadın, çevredeki vatandaşlara ve banka çalışanlarının rahat bir nefes almasını sağladı. Görevliler çantayı sahibine verirken, şahsın çarşıya alışveriş için çıktığı o bölgede de dinlenmek için oturduğu öğrenildi. Kadın, ekiplerce ifadesinin alınması için Bilecik Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - BİLECİK