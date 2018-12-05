Şüpheli Çantadan Çocuk Malzemesi Çıktı

Gümüşhane
'de fünye ile patlatılan şüpheli çantadan çocuk malzemeleri çıktı.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle
, Kazım Karabekir
Caddesi üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
önündeki dolmuş durağında bırakılan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu Kazım Karabekir Caddesi'ni ve şehir içi yolu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.
Bomba imha uzmanlarının alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünye yardımıyla patlattığı çantadan çocuk oyuncağı ve kıyafetleri çıktığı görüldü.
Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Yeni Mahalle,Polis,Gümüşhane
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:48