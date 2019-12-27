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Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Antalya'da bir apartman önünde unutulan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.

27.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:49 Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

'da bir apartman önünde unutulan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının incelediği çantadan kıyafet çıktı.

Saat 10.30 sıralarında ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki bir apartman önünde siyah çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ön incelemenin ardından çantanın bulunduğu alanda güvenlik şeridi ile önlem aldı. Sokak araç trafiğine, kaldırımlar ise yaya geçişine kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı dikkatle inceledi. Açılan çantada kıyafet olduğu anlaşıldı. Çantanın alınmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.



Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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