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Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

KÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine 'şüpheli' olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden, bebek elbiseleri çıktı.

26.09.2019 18:42Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı
KÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine 'şüpheli' olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden, bebek elbiseleri çıktı.
Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki belediye tarafından yaptırılan bebek emzirme kabini yanındaki valizi görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri valiz çevresi güvenlik şeridi çekerken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye ile valizi kontrolü olarak patlattı. Valizden çocuk eşyaları çıktı.
İkinci şüpheli çanta ihbarı ise Meydan Mahallesi Okur sokaktan geldi. Su kanalının demirlerine asılı şüpheli çanta, yine bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan da bebek bezi, mama ve elbiseler çıktı.



Cumhuriyet Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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