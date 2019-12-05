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Şüpheli çantayı almaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir bankta unutulan şüpheli çantayı, çekilen şeridi geçerek almak isteyen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

05.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:58Şüpheli çantayı almaya çalışan şahıs gözaltına alındı
'nın ilçesindeki bir bankta unutulan şüpheli çantayı, çekilen şeridi geçerek almak isteyen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde meydana geldi. AKM önündeki bankta unutulan çantayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı beklendiği sırada akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi, çantanın çevresine çekilen şeridi geçerek çantayı almak istedi. Durumu fark eden polis ekipleri hemen şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Çantadan ise ilaç ve eşya çıktığı öğrenildi. - SAKARYA

Atatürk Bulvarı, Adapazarı, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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