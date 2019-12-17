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"Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde vatandaşların "şüpheli" diye ihbar ettiği çanta, polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.

17.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:12
'nde vatandaşların "şüpheli" diye ihbar ettiği çanta, polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Karaumurbey Caddesi'nde kaldırım üzerinde şüpheli çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çantanın İpek Dengiz'e ait olduğunu belirledi. Dengiz'e ulaşan polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etti.
Çantayı düşürdüğü yerde teslim alan Dengiz, çantasını bebek arabasında taşıdığı sırada düşürmüş olabileceğini belirtti.
ekipleri arayana kadar düşürdüğünü de fark etmediğini söyleyen Dengiz, çantanın kendisine ulaştırıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Dengiz, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kırklareli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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