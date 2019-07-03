03.07.2019 08:32
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şüpheli kamyonetten uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

Şüpheli kamyonetten uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada 1 adet Gong olarak tabir edilen düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 42 gram kristal uyuşturucu olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan E.T, E.G ve Ö.A. isimli şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın, Didim, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:07   İsrail'de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor
10:07   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
10:05   İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı
09:58   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
09:56   Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
09:44   İstanbul'da lüks otomobillerle "drift" terörü kamerada
09:44   Rusya'da sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi