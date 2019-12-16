Haberler » Güncel » Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı - Haber

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden trafik polisleri, kaza geçirdi.

16.12.2019 01:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:22Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden trafik polisleri, kaza geçirdi. Ekip otomobilinin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde, gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca, sahte plakalı olduğu belirtilen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, otomobille Kayseri yönünde kaçmaya başladı. Trafik polisleri de 71 A 5444 plakalı ekip otomobiliyle aracı takip etmeye başladı. Şüpheliyi yaklaşık 30 dakika takip eden polislerin bulunduğu otomobil, karşı şeritten Kırıkkale yönünde giden Adem Göçmen yönetimindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada trafik polisleri Erdem ve Kanca ile otomobilin sürücüsü Göçmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin, kovaladığı sahte plakalı otomobil ise kayıplara karıştı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, sahte plakalı otomobille kaçan sürücüyü arıyor.



Kırıkkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:54 ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor - Haber
01:43 Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
01:30 Beyrut'ta güvenlik güçleri meclise yürümeye çalışan binlerce göstericiye müdahale etti - Haber
01:24 Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Haber
01:22 Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
21:02 BDDK, Bloomberg'in 'üst düzey yönetici atamalarına' ilişkin haberini yalanladı - Haber
16.12.2019 02:08:04